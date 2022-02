Modena-Cesena, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su Modena-Cesena, sfida in programma oggi alle 21.00, valevole per la venticinquesima giornata di campionato nel girone B di Serie C. Messo in archivio il pareggio di mercoledì contro la Reggiana di Aimo Diana, nel recupero della ventunesima giornata, il Modena di Attilio Tesser, primo in classifica con 55 punti, in coabitazione proprio con i granata, riceve tra le mura amiche dell’Alberto Braglia, per la venticinquesima giornata di campionato nel girone B di Serie C, il Cesena di William Viali che, terzo in graduatoria con 44 punti, giunge in terra modenese da una striscia di due pareggi ed una vittoria nelle ultime tre partite disputate. I favori del pronostico, sebbene la gara si preannunci emozionante e senza esclusione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 21.00, valevole per la venticinquesima giornata di campionato nel girone B diC. Messo in archivio il pareggio di mercoledì contro la Reggiana di Aimo Diana, nel recupero della ventunesima giornata, ildi Attilio Tesser, primo in classifica con 55 punti, in coabitazione proprio con i granata, riceve tra le mura amiche dell’Alberto Braglia, per la venticinquesima giornata di campionato nel girone B diC, ildi William Viali che, terzo in graduatoria con 44 punti, giunge in terra modenese da una striscia di due pareggi ed una vittoria nelle ultime tre partite disputate. I favori del, sebbene la gara si preannunci emozionante e senza esclusione di ...

