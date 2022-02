Modella scambiata per narcotrafficante: tre mesi in carcere da innocente. Ora chiede allo Stato 100mila euro (Di lunedì 7 febbraio 2022) Greta Gila, Modella ungherese candidata a Miss Ungheria, ha passato tre mesi in carcere da innocente. Ora chiede allo Stato italiano un risarcimento pari a 100mila euro. La vicenda, riportata da Il messaggero, risale al 2019: il 22 marzo di quell’anno la ragazza si trovava in Italia di passaggio, diretta in Giappone per impegni di lavoro. Durante il suo soggiorno è stata però arrestata con l’accusa di spaccio internazionale di droga e trasferita nel carcere di Civitavecchia. Le forze dell’ordine però avevano fermato all’aeroporto di Fiumicino una ragazza – sua conoscente – trovata con della cocaina. Interrogata, la donna aveva affermato che la droga fosse proprio per Greta. Quest’ultima era stata perciò raggiunta in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Greta Gila,ungherese candidata a Miss Ungheria, ha passato treinda. Oraitaliano un risarcimento pari a. La vicenda, riportata da Il messaggero, risale al 2019: il 22 marzo di quell’anno la ragazza si trovava in Italia di passaggio, diretta in Giappone per impegni di lavoro. Durante il suo soggiorno è stata però arrestata con l’accusa di spaccio internazionale di droga e trasferita neldi Civitavecchia. Le forze dell’ordine però avevano fermato all’aeroporto di Fiumicino una ragazza – sua conoscente – trovata con della cocaina. Interrogata, la donna aveva affermato che la droga fosse proprio per Greta. Quest’ultima era stata perciò raggiunta in ...

