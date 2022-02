Milinkovic-Savic su Vlahovic: “Deve lavorare, ma diventerà forte come Immobile” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Durante un’intervista rilasciata a Lazio Style Magazine, il centrocampista capitolino Sergej Milinkovic-Savic, ha parlato del connazionale Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, confrontandolo col compagno di squadra Ciro Immobile: “Sono due grandissimi attaccanti. Ciro ha dieci anni in più, Dusan Deve ancora lavorare e crescere, ma sicuramente diventerà forte proprio come Immobile”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Durante un’intervista rilasciata a Lazio Style Magazine, il centrocampista capitolino Sergej, ha parlato del connazionale Dusan, attaccante della Juventus, confrontandolo col compagno di squadra Ciro: “Sono due grandissimi attaccanti. Ciro ha dieci anni in più, Dusanancorae crescere, ma sicuramenteproprio”. SportFace.

