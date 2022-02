Milano chiusa per vento: raffiche a 90 km/h, divelto il tetto della stazione centrale, tre feriti (video) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Paura a Milano, dove il forte vento che sta imperversando in queste ore ha di fatto impedito ogni attività, provocando anche lo scoperchiamento del tetto della stazione centrale, divelte anche alcune tegole di copertura del Castello Sforzesco. vento a Milano: paura e feriti Sempre a causa del vento, due persone sono rimaste ferite a Rho dalla caduta di un albero. Attorno alle 11.30 in piazza della Libertà un uomo di 66 anni ha riportato traumi all’addome, a una gamba e a una spalla ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Una donna di 66 anni, invece, è stata colpita alla schiena e a un ginocchio ed è stata trasferita in codice verde all’ospedale di Rho. Sul ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Paura a, dove il forteche sta imperversando in queste ore ha di fatto impedito ogni attività, provocando anche lo scoperchiamento del, divelte anche alcune tegole di copertura del Castello Sforzesco.: paura eSempre a causa del, due persone sono rimaste ferite a Rho dalla caduta di un albero. Attorno alle 11.30 in piazzaLibertà un uomo di 66 anni ha riportato traumi all’addome, a una gamba e a una spalla ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di. Una donna di 66 anni, invece, è stata colpita alla schiena e a un ginocchio ed è stata trasferita in codice verde all’ospedale di Rho. Sul ...

Advertising

Hankness_ : Milano chiusa per vento. - Frank6893 : Ma che vento forte c'è oggi a Milano? Con tutta la tapparella chiusa c'è un casino della Madonna ?? - ADM_assdemxmi : RT @infomobilitaMi: [#Cantiere] Lunedì #7febbraio, ore 7-18, chiusa via Rovello, nel tratto via Pozzone/via San Tomaso, causa movimentazion… - LuceverdeMilano : ?? #Milano #Lavori - Via Rovello ? Strada CHIUSA tra Via Giuseppe Pozzone e Via San Tomaso > Via San Tomaso ??? Dal… - salumieraa : aboliamo la chiodo che mi manda le foto che è a milano e io chiusa in casa -