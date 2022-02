Milan, Rebic verso il recupero: le ultime sulle condizioni del croato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Milan si è allenato in palestra nella giornata di oggi: Ante Rebic ha svolto l’intera seduta con il resto del gruppo Buone notizie da casa Milan in vista della gara di mercoledì sera in Coppa Italia contro la Lazio. Come appreso dalla nostra redazione infatti, Ante Rebic ha svolto l’intera seduta in gruppo con la squadra. I rossoneri si sono allenati in palestra a causa del forte vento ma l’aggiornamento sul croato resta importante: Ante viaggia verso la convocazione per la sfida ai biancocelesti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilsi è allenato in palestra nella giornata di oggi: Anteha svolto l’intera seduta con il resto del gruppo Buone notizie da casain vista della gara di mercoledì sera in Coppa Italia contro la Lazio. Come appreso dalla nostra redazione infatti, Anteha svolto l’intera seduta in gruppo con la squadra. I rossoneri si sono allenati in palestra a causa del forte vento ma l’aggiornamento sulresta importante: Ante viaggiala convocazione per la sfida ai biancocelesti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

