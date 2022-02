Migranti, marina tunisina salva 163 persone al largo di Sfax (Di lunedì 7 febbraio 2022) La marina tunisina ha tratto in salvo 163 Migranti, tra cui 9 donne e 16 bambini, al largo di Sfax. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, precisando che il salvataggio è stato effettuato sabato '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 febbraio 2022) Laha tratto in salvo 163, tra cui 9 donne e 16 bambini, aldi. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, precisando che iltaggio è stato effettuato sabato '...

Advertising

MediasetTgcom24 : Migranti, marina tunisina salva 163 persone al largo di Sfax #tunisia - adapallai : RT @DaniaFalzolgher: che l’Europa si ostina a voler far passare per un porto sicuro...' '...Emerge chiaramente il nesso fra le operazioni d… - RollaTiziano : RT @DaniaFalzolgher: che l’Europa si ostina a voler far passare per un porto sicuro...' '...Emerge chiaramente il nesso fra le operazioni d… - DaniaFalzolgher : che l’Europa si ostina a voler far passare per un porto sicuro...' '...Emerge chiaramente il nesso fra le operazion… - MeqPaolo : @SaCharlieFlo @l_camurria Speriamo che blocchino i migranti clandestini visto che la nostra Marina li va a raccogliere -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti marina Migranti, marina tunisina salva 163 persone al largo di Sfax La marina tunisina ha tratto in salvo 163 migranti, tra cui 9 donne e 16 bambini, al largo di Sfax. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, precisando che il salvataggio è stato effettuato sabato '...

Come il Regno Unito prova a bloccare l'immigrazione massiva Nel mese di gennaio, considerati i crescenti sbarchi di migranti nel Regno Unito , il premier britannico Boris Johnson ha deciso di schierare la Royal Navy .ritiene che lo schieramento della marina ...

Libia, così i gruppi armati controllano il territorio e la tratta dei migranti Domani Migranti, marina tunisina salva 163 persone al largo di Sfax La marina tunisina ha tratto in salvo 163 migranti, tra cui 9 donne e 16 bambini, al largo di Sfax. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, precisando che il salvataggio è stato effettuato sabato ...

Libia, così i gruppi armati controllano il territorio e la tratta dei migranti Un rapporto compilato dal contrammiraglio della Marina italiana Stefano Turchetto, comandante dell’operazione militare Ue nel Mediterraneo, riconosce «l’uso eccessivo della forza» da parte delle auto ...

Latunisina ha tratto in salvo 163, tra cui 9 donne e 16 bambini, al largo di Sfax. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, precisando che il salvataggio è stato effettuato sabato '...Nel mese di gennaio, considerati i crescenti sbarchi dinel Regno Unito , il premier britannico Boris Johnson ha deciso di schierare la Royal Navy .ritiene che lo schieramento della...La marina tunisina ha tratto in salvo 163 migranti, tra cui 9 donne e 16 bambini, al largo di Sfax. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, precisando che il salvataggio è stato effettuato sabato ...Un rapporto compilato dal contrammiraglio della Marina italiana Stefano Turchetto, comandante dell’operazione militare Ue nel Mediterraneo, riconosce «l’uso eccessivo della forza» da parte delle auto ...