Michelle Hunziker | la confessione della conduttrice | “Ho preso una sbandata per Lui” E’ molto famoso ma sposato | ecco chi è

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 7 febbraio 2022)follemente innamorata proprio di lui: “È un uomo”. Lasvizzeraha da poco rotto con Tomaso Trussardi ma si scopre un altarino. Vediamo di chi si tratta.ha da poco festeggiato il suo primo compleanno da single dopo undici anni di unione con Trussardi. Anche se non hanno voluto fare ulteriori dichiarazionie Tomaso Trussardi hanno chiuso la loro storia d’amore dopo undici anni e due figlie. La ex coppia ha deciso di rilasciare tramite Ansa una dichiarazione ufficiale. Stando ad alcune indiscrezioni, la coppia viveva in case separate già alla fine di novembre, tanto che non avrebbero nemmeno trascorso le feste di Natale ...