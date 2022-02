“Mia figlia ha due anni e non riesco a sospendere l’allattamento al seno” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Buongiorno, ho una bimba di 27 mesi. Quando è nata sono stata felicissima di poterla allattare al seno e avendo la fortuna di avere molto latte ho deciso di seguire le guide dell’Oms e di allattare fino ai 2 anni. Ora però sto avendo difficoltà a toglierle il seno. Lo vuole sia di notte, ma anche durante di giorno prima di andare al nido e appena torniamo a casa. Se provo a spiegarle che oramai sta diventando grande e che non deve più essere allattata o se provo a distrarla facendo altro inizia a piangere o peggio ancora a strillare, e finisco con doverla allattare per calmarla. Vorrei sapere se esiste un modo “dolce” per smettere di allattare senza renderla nervosa né farla piangere. Grazie per l’attenzione ed il supporto che saprà darmi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 7 febbraio 2022) Buongiorno, ho una bimba di 27 mesi. Quando è nata sono stata felicissima di poterla allattare ale avendo la fortuna di avere molto latte ho deciso di seguire le guide dell’Oms e di allattare fino ai 2. Ora però sto avendo difficoltà a toglierle il. Lo vuole sia di notte, ma anche durante di giorno prima di andare al nido e appena torniamo a casa. Se provo a spiegarle che oramai sta diventando grande e che non deve più essere allattata o se provo a distrarla facendo altro inizia a piangere o peggio ancora a strillare, e finisco con doverla allattare per calmarla. Vorrei sapere se esiste un modo “dolce” per smettere di allattare senza renderla nervosa né farla piangere. Grazie per l’attenzione ed il supporto che saprà darmi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

