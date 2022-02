Mi chiedo: possibile che l’industria dell’auto ignori del tutto il ‘rivoluzionario’ Metaverso? (Di lunedì 7 febbraio 2022) di Carblogger Il Metaverso promette di sostituire Internet nella comunicazione e di far fare profitti miliardari alle società che ci lavorano. Se non avete mai sentito parlare di Metaverso, sappiate che la parola è stata inventata giusto trent’anni fa dallo scrittore americano Neal Stephenson e che Facebook in suo onore ha appena cambiato nome in Meta. Investendoci (pare) dieci miliardi di dollari soltanto l’anno scorso per guadagnarne domani molti ma molti di più. Così sembrano pensarla anche a Google, a Microsoft (vedi mega acquisizione per quasi 70 miliardi di Activision Blizzard) e compagnia di giro. Il Metaverso – che il correttore di word mi sottolinea ancora in rosso, un errore! – nasce in letteratura come un mondo virtuale dove rifugiarsi per evitare le catastrofi del mondo reale. Ma per fare business, fine alle distopie dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) di Carblogger Ilpromette di sostituire Internet nella comunicazione e di far fare profitti miliardari alle società che ci lavorano. Se non avete mai sentito parlare di, sappiate che la parola è stata inventata giusto trent’anni fa dallo scrittore americano Neal Stephenson e che Facebook in suo onore ha appena cambiato nome in Meta. Investendoci (pare) dieci miliardi di dollari soltanto l’anno scorso per guadagnarne domani molti ma molti di più. Così sembrano pensarla anche a Google, a Microsoft (vedi mega acquisizione per quasi 70 miliardi di Activision Blizzard) e compagnia di giro. Il– che il correttore di word mi sottolinea ancora in rosso, un errore! – nasce in letteratura come un mondo virtuale dove rifugiarsi per evitare le catastrofi del mondo reale. Ma per fare business, fine alle distopie dei ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Il mio amico mi ha detto: 'Mica la provi sul #Metaverso l'auto'. Però... Di @carblogger_it #Meta #Zuckerberg #Facebook h… - ilfattoblog : Il mio amico mi ha detto: 'Mica la provi sul #Metaverso l'auto'. Però... Di @carblogger_it #Meta #Zuckerberg… - nunantilex : @donato_valerio @giulianol @AdrianaSpappa @twittingelenaa È possibile che la pistola fosse positiva asintomatica? Chiedo... - Camillamariani4 : RT @Gengiskan73: @Camillamariani4 Mi chiedo a sto punto se non sia un'autodistruzione controllata. Non è possibile che non ne imbrocchino u… - Gengiskan73 : @Camillamariani4 Mi chiedo a sto punto se non sia un'autodistruzione controllata. Non è possibile che non ne imbrocchino una... -

Ultime Notizie dalla rete : chiedo possibile Chiede di abbattere opere abusive che ostruiscono ingresso della sua abitazione Chiedo al nuovo sindaco di Torgiano di mettersi una mano sul cuore e di intervenire, di sistemare ... si è dichiarato disposto a 'risolvere la complessa situazione nel più breve tempo possibile'. Nei ...

Morgan contro Mahmood e Blanco/ 'Vittoria a Sanremo giusta per un Festival di merd*' ... sono veramente ironici! " afferma " Sento un tipo che? ma? sta bene? Mi chiedo: sono convinti o ... sul Papa? ma sui cantanti al Festival non è possibile? Io su Amadeus la faccio eccome, perché so che ...

Mi chiedo: possibile che l’industria dell’auto ignori del tutto il ‘rivoluzionario’… Il Fatto Quotidiano Covid, ‘no pass no job’: quali Paesi Ue chiedono vaccino per lavorare La Bulgaria non ha previsto di chiedere un pass vaccinale o sanitario per l’occupazione, ma ha richiesto che venga applicato il telelavoro ove possibile. Inoltre le autorità hanno chiesto che la ...

al nuovo sindaco di Torgiano di mettersi una mano sul cuore e di intervenire, di sistemare ... si è dichiarato disposto a 'risolvere la complessa situazione nel più breve tempo'. Nei ...... sono veramente ironici! " afferma " Sento un tipo che? ma? sta bene? Mi: sono convinti o ... sul Papa? ma sui cantanti al Festival non è? Io su Amadeus la faccio eccome, perché so che ...La Bulgaria non ha previsto di chiedere un pass vaccinale o sanitario per l’occupazione, ma ha richiesto che venga applicato il telelavoro ove possibile. Inoltre le autorità hanno chiesto che la ...