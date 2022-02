Meloni: «Non faccio buon viso a cattivo gioco: il mio “orto” è il centrodestra e non ci pianto l’ulivo» (Di lunedì 7 febbraio 2022) «Io non faccio più buon viso a cattivo gioco, se non ho garanzie che chi è mio alleato voglia stare in questa metà campo». Giorgia Meloni è stata molto netta nel corso della sua intervista a Non è l’Arena, nel chiarire che il futuro del centrodestra non è affatto scontato. «C’è il rischio che vada da sola?», ha chiesto Giletti. «Questo lo vedremo, non dipende solo da me», ha risposto la leader di FdI, per la quale la discriminante è l’ancoraggio ai valori del centrodestra, il fatto che la partita si giochi su questo campo, dal quale lei e il suo partito non si sono mai spostati e non intendono spostarsi. «Il mio “orto” è il centrodestra e non ci pianto l’ulivo» «Il mio orticello è il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) «Io nonpiù, se non ho garanzie che chi è mio alleato voglia stare in questa metà campo». Giorgiaè stata molto netta nel corso della sua intervista a Non è l’Arena, nel chiarire che il futuro delnon è affatto scontato. «C’è il rischio che vada da sola?», ha chiesto Giletti. «Questo lo vedremo, non dipende solo da me», ha risposto la leader di FdI, per la quale la discriminante è l’ancoraggio ai valori del, il fatto che la partita si giochi su questo campo, dal quale lei e il suo partito non si sono mai spostati e non intendono spostarsi. «Il mio “” è ile non ci» «Il mio orticello è il ...

