(Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – Giorgia . Proprio così. Ecco che cosa afferma sul suo canale Telegram la leader di Fratelli d’Italia: “nuano le vessazioni del governo contro i cittadini italiani. Non bastavano il green pass e le altre misure folli che colpiscono la nostra economia. Dal prossimo marzo l’Agenzia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::contro il governo Draghi: “Le sue scelte hanno prodotto un disastro senza precedenti” Giorgiachiede le dimissioni di Speranzasu Sanremo: “Ora far tornare gli artisti e gli operatori a lavorare a pieno regime” Fratelli d’Italia vuole conoscere le evidenze scientifiche e i dati alla base del Dpcmsugli sbarchi: “I dati sono l’emblema del fallimento ...

Advertising

zazoomblog : Meloni lancia l’allarme: “Conti correnti monitorati dall’Agenzia delle Entrate” - #Meloni #lancia #l’allarme: #“Co… - puntodilucescam : - burone65 : - dietrolapolitic : Giorgia #Meloni lancia messaggi #novax soft. Invita i soggetti a rischio a vaccinarsi ma paragona la campagna vacci… - utini19 : RT @utini19: La Meloni comincia a capire che da sola non va da nessuna parte e quindi lancia un ultimatum a Salvini invitandolo a dichiarar… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni lancia

Oggi al "Corriere della Sera" il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontanapiù di una frecciata agli "alleati" della coalizione, daai centristi, che aggiunge ancor più del "pepe" alla ...L'anatema del Capitano ai neocentristi E se un giornoil "partito repubblicano" all'italiana ... I rapporti con lamai così in basso Più a destra, infatti, i rapporti sono ridotti ai ...Giorgia Meloni sul Centrodestra: “Fratelli d’Italia è lì, ha sempre difeso i valori” La leader di Fratelli d’Italia lanciando delle “frecciate” nemmeno troppo velate ha quindi spiegato: “Non mi ...Giorgia Meloni a circa una settimana dalle elezioni del capo dello Stato è tornata a parlare del futuro del centrodestra e più in generale di Fratelli d’Italia. In un’esclusiva rilasciata a RaiNews 24 ...