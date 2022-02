Meloni a La7 | “FdI esclusa da Mediaset? Qualcosa c’è stato Spero sia un’incomprensione ma le fatwe non mi spaventano”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) “Mi pare difficile per una grande azienda italiana, che ha sempre ospitato tutti. Certo,è saltato, è successo ma confido che possa essere“. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgiasulla presunta esclusione della leader e di esponenti del suo partito sulle retil’ha detto a Massimo Giletti a Non è l’Arena, in onda su La7. E ha aggiunto: “Però se fosse vero, non mi spavento. Ho tante di quelle fatwa che neanche se mi fossi presentata con un panino alla porchetta e vino rosso a un raduno di talebani avrei tutte queste condanne, ma non mi preoccupano”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giorgia, intervistata da Massimo Giletti a Non è l'Arena sutorna sulla questione: 'Su Mattarella Salvini non l'ho capito. Non accetto che in Italia per essere presentabili bisogna essere ...Sono le parole di Giorgia, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena , su, sulla rielezione del capo dello Stato, che ha prodotto tensioni all'interno della coalizione che va da Forza ...(Corriere della Sera) Lo rivela Giorgia Meloni, ospite a Non è l'Arena in onda su La7 e condotto da Massimo Giletti. "Io ho stima e rispetto per Silvio Berlusconi. (Liberoquotidiano.it) ...Giorgia Meloni, intervistata da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 torna sulla questione: «Su Mattarella Salvini non l'ho capito. Non accetto che in Italia per essere presentabili bisogna essere ...