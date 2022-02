Maturità | il Covid non può essere un alibi per studiare meno

Leggi su panorama

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Protestare perché la scuola è in stato di emergenza da due anni è legittimo, ma continuare a farlo ora proprio perché inizia ad uscirne è davvero andare oltre l’immaginazione. In questi due anni abbiamo assistito a ogni tipo di manifestazione per garantire lo svolgimento delle lezioni in presenza: si sono mobilitati studenti, associazioni di genitori, docenti e società civile che al grido «Scuola in presenza!» hanno mostrato il dissenso verso la chiusura insistita dei cancelli delle nostre scuole, mentre in molti altri Paesi la frequenza è stata garantita nonostante la pandemia, le curve dei contagi, i vaccini, i dispositivi di protezione sempre diversi. Ora che la Dad sembradavvero al capolinea, anche alla luce dei nuovi provvedimenti che da venerdì 11 febbraio la renderanno ancora più remota, il ritorno alle prove scritte diha ...