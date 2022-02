Matteo Renzi ha incassato 1,1 milioni in Arabia Saudita. Si muove l’antiriciclaggio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si è parlato spesso degli ‘speech’ di Matteo Renzi in Arabia Saudita e dell’opportunità poltica per un senatore della Repubblica di andare, per quanto legittimamente, ad intascare soldi da un regime come quello che fa capo a Mohammad bin Salman. Ora però l’antiriciclaggio vuole vederci chiaro anche sul milione e 100 mila euro intascato da Renzi che – come riportano il Corriere della Sera e La Stampa – sarebbe stato versato da alcune società arabe attraverso diversi accrediti. La segnalazione Il leader di Italia Viva è stato retribuito per i suoi speech e interventi con poco meno di 2,6 milioni di euro, tutti regolarmente fatturati, come ampiamente documentato dal Fatto Quotidiano. A far scattare la segnalazione, un bonifico di 1,1 milioni effettuato ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si è parlato spesso degli ‘speech’ diine dell’opportunità poltica per un senatore della Repubblica di andare, per quanto legittimamente, ad intascare soldi da un regime come quello che fa capo a Mohammad bin Salman. Ora peròvuole vederci chiaro anche sul milione e 100 mila euro intascato dache – come riportano il Corriere della Sera e La Stampa – sarebbe stato versato da alcune società arabe attraverso diversi accrediti. La segnalazione Il leader di Italia Viva è stato retribuito per i suoi speech e interventi con poco meno di 2,6di euro, tutti regolarmente fatturati, come ampiamente documentato dal Fatto Quotidiano. A far scattare la segnalazione, un bonifico di 1,1effettuato ...

