Mattarelliani per il presidenzialismo, centristi per il maggioritario e altri sintomi del nostro burnout istituzionale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Breve riassunto del dibattito sulle riforme per come si è riavviato in questi giorni. La rielezione di Sergio Mattarella da parte delle Camere riunite e dei rappresentanti delle Regioni, esito di cui nessuno mette in dubbio né il valore in sé né la popolarità, secondo molti sarebbe la prova che occorre cambiare il modo di eleggere il presidente della Repubblica. L’elezione di Mattarella da parte di un esercito di franchi tiratori, contro la volontà di tutti i leader dei maggiori partiti, dimostrerebbe la necessità di rendere più stringente il rapporto tra eletti e gruppi parlamentari di appartenenza. Il discorso in cui Mattarella si è detto convinto che la sfida per la salvaguardia della democrazia «dipenderà, in primo luogo, dalla forza del Parlamento», in cui ha denunciato la «forzata compressione» dei tempi parlamentari come «un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Breve riassunto del dibattito sulle riforme per come si è riavviato in questi giorni. La rielezione di Sergio Mattarella da parte delle Camere riunite e dei rappresentanti delle Regioni, esito di cui nessuno mette in dubbio né il valore in sé né la popolarità, secondo molti sarebbe la prova che occorre cambiare il modo di eleggere il presidente della Repubblica. L’elezione di Mattarella da parte di un esercito di franchi tiratori, contro la volontà di tutti i leader dei maggiori partiti, dimostrerebbe la necessità di rendere più stringente il rapporto tra eletti e gruppi parlamentari di appartenenza. Il discorso in cui Mattarella si è detto convinto che la sfida per la salvaguardia della democrazia «dipenderà, in primo luogo, dalla forza del Parlamento», in cui ha denunciato la «forzata compressione» dei tempi parlamentari come «un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose ...

Advertising

alberto88ca : Questo #sanremo2022 ha senso quasi esclusivamente per #larappresentantedilista e #DargenDAmico! Botte di vita e di… - gabrielbar74 : @CastellinoLuigi sono i grillini che sono diventati mattarelliani. ipocrisia alle stelle. fuffa solo fuffa. bla bla… - rotovisor : @a_armaroli @GianmarioSaffi @davcarretta @mariocaligiuri Voi draghiani-mattarelliani, che già pregustate il ritorno… - rotovisor : @MichailBulgakov @discordoconme @claudiocerasa È l'opzione migliore solo per i mattarelliani-draghiani, per blindar… - PMurroccu : RT @Guido44895392: Poco consola il fatto che anche Conte sia stato trombato dalla pattuglia di mattarelliani 5S capitanati da Giggino Iscar… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarelliani per Mattarella rieletto presidente della Repubblica: 'Lo faccio per l'Italia' Intanto per tutta la giornata Salvini ha fatto a sorpresa il più mattarelliano dei mattarelliani ('Ora che cosa fa, si mette pure a parlare in siciliano?', ironizzano quelli di Fratelli d'Italia) e ...

Mattarella bis: chi ha vinto e chi ha perso nei partiti ... alla cui successione a Palazzo Chigi si è candidato, ma si è consolidato come uomo di sistema e ha dato un contributo alla corsa dei mattarelliani del Movimento. Non un risultato da poco per chi ...

Mattarelliani per il presidenzialismo, centristi per il maggioritario e altri sintomi del nostro burnout istituzionale Linkiesta.it Le riforme di PavlovMattarelliani per il presidenzialismo, centristi per il maggioritario e altri sintomi del nostro burnout istituzionale Breve riassunto del dibattito sulle riforme per come si è riavviato in questi giorni. La rielezione di Sergio Mattarella da parte delle Camere riunite e dei rappresentanti delle Regioni, esito di cui ...

5 minuti di lettura anche se allora fallì e a questo punto per timore di derive centriste diventano ultra-mattarelliani. La mattina alle ore 7.42 mi arriva la rassegna stampa di Ceccanti che scrive che il ...

Intantotutta la giornata Salvini ha fatto a sorpresa il più mattarelliano dei('Ora che cosa fa, si mette pure a parlare in siciliano?', ironizzano quelli di Fratelli d'Italia) e ...... alla cui successione a Palazzo Chigi si è candidato, ma si è consolidato come uomo di sistema e ha dato un contributo alla corsa deidel Movimento. Non un risultato da pocochi ...Breve riassunto del dibattito sulle riforme per come si è riavviato in questi giorni. La rielezione di Sergio Mattarella da parte delle Camere riunite e dei rappresentanti delle Regioni, esito di cui ...anche se allora fallì e a questo punto per timore di derive centriste diventano ultra-mattarelliani. La mattina alle ore 7.42 mi arriva la rassegna stampa di Ceccanti che scrive che il ...