Mattarella bis, gli italiani elogiano il Presidente ma bocciano totalmente la politica. L'analisi dell'imprenditore Andrea Pasini (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'elezione di Mattarella ha portato alla luce il peggio della politica italiana. A dirlo sono i cittadini che si dividono tra chi ritiene il secondo mandato del Presidente un'ottima scelta e chi sostiene sia un risultato che conferma il fallimento delle istituzioni. Sergio Mattarella è stato chiamato a rivestire un secondo mandato per la seconda volta nella storia della Repubblica. Con 759 voti, Mattarella ha accettato di restare al Quirinale dopo sei giorni di votazioni e tanta incertezza. Troppi nomi proposti senza basi concrete, troppe lotte interne tra partiti e coalizioni. Troppi nomi di grandi professionisti bruciati senza alcun rispetto. Sergio Mattarella era l'unica scelta possibile perché la nostra politica ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'elezione diha portato alla luce il peggioitaliana. A dirlo sono i cittadini che si dividono tra chi ritiene il secondo mandato delun'ottima scelta e chi sostiene sia un risultato che conferma il fallimentoe istituzioni. Sergioè stato chiamato a rivestire un secondo mandato per la seconda volta nella storiaa Repubblica. Con 759 voti,ha accettato di restare al Quirinale dopo sei giorni di votazioni e tanta incertezza. Troppi nomi proposti senza basi concrete, troppe lotte interne tra partiti e coalizioni. Troppi nomi di grandi professionisti bruciati senza alcun rispetto. Sergioera l'unica scelta possibile perché la nostra...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella bis La Bce, l'inflazione e la Germania. Maastricht? Serve ancora. Parla De Romanis Archiviato lo psicodramma del Mattarella - bis, ora è tempo di spingere sul Pnrr. Arriverà un booster da Palazzo Chigi? Questo è quello che avremmo dovuto fare, abbiamo mandato un piano a Bruxelles ...

Salvini: "Richiamerò Meloni nonostante gli insulti arrivati" Matteo Salvini , ospite di 'Un giorno da pecora', su Rai radio 1, rispondendo a chi gli chiede se ha sentito la leader di Fdi, Giorgia Meloni, dopo il voto sul Quirinale con il Mattarella bis. Leggi ...

Mattarella bis: retroscena e cambiamenti in vista Filodiritto Salvini: “Richiamerò Meloni nonostante gli insulti arrivati” Matteo Salvini, ospite di ‘Un giorno da pecora’, su Rai radio 1, rispondendo a chi gli chiede se ha sentito la leader di Fdi, Giorgia Meloni, dopo il voto sul Quirinale con il Mattarella bis. “Non ...

Caos centrodestra, Matteo Salvini: "Chiamerò Giorgia Meloni". Prove di riavvicinamento Nei giorni scorsi, la fondatrice di Fratelli d’Italia si era detta stupita, se non dispiaciuta, per il comportamento di Salvini nella settimana che ha portato al Mattarella bis con conseguente ...

