Mascherine, cambiano ancora le regole: ultima novità (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da venerdì 11 febbraio nuove norme per l'utilizzo delle Mascherine all'aperto. Ecco cosa cambia in base alle zone cambiano ancora le regole per l'utilizzo delle Mascherine. Il 10 febbraio, infatti, scade l'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che ha previsto l'obbligo delle Mascherine all'aperto anche in zona bianca. Il Governo deve decidere se prorogare L'articolo proviene da Consumatore.com.

