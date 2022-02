Mascherine all’aperto, cosa cambia: per chi e da quando (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il numero dei contagi sta calando da giorni e per questo il governo ha deciso di allentare alcune misure per arginare la pandemia da Coronavirus in Italia. Dalla prossima settimana cambieranno infatti alcune delle regole anti Covid con cui abbiamo convissuto negli ultimi mesi. Già con l’ultimo decreto su Green Pass e quarantene a scuola il governo aveva definito il percorso di riapertura per il Paese: dal prossimo 10 febbraio, inoltre, scadranno alcune regole che erano state introdotte all’arrivo della quarta ondata per contenere i contagi e la diffusione della variante Omicron. Mascherine all’aperto, cosa cambia A quasi due anni dal primo caso di contagio Covid il governo ha stilato un calendario di nuove misure che ci porteranno verso la normalità. Ovviamente si predica ancora cautela, anche se i numeri dei contagi e ... Leggi su dilei (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il numero dei contagi sta calando da giorni e per questo il governo ha deciso di allentare alcune misure per arginare la pandemia da Coronavirus in Italia. Dalla prossima settimana cambieranno infatti alcune delle regole anti Covid con cui abbiamo convissuto negli ultimi mesi. Già con l’ultimo decreto su Green Pass e quarantene a scuola il governo aveva definito il percorso di riapertura per il Paese: dal prossimo 10 febbraio, inoltre, scadranno alcune regole che erano state introdotte all’arrivo della quarta ondata per contenere i contagi e la diffusione della variante Omicron.A quasi due anni dal primo caso di contagio Covid il governo ha stilato un calendario di nuove misure che ci porteranno verso la normalità. Ovviamente si predica ancora cautela, anche se i numeri dei contagi e ...

