Mascherina all'aperto: ecco le nuove regole (da venerdì) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Niente proroghe: riaprono le discoteche e, in zona bianca, viene tolto l'obbligo di Mascherina all'aperto. Cosa cambia a partire dall'11 febbraio Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Niente proroghe: riaprono le discoteche e, in zona bianca, viene tolto l'obbligo diall'. Cosa cambia a partire dall'11 febbraio

Advertising

Radio1Rai : ?? #Sanremo2022 Assedio di fan all’albergo di Mahmood e Blanco. Lui chiede di indossare la mascherina - AndreaVenanzoni : Un altro mese di obbligo di mascherina all’aperto è un provvedimento completamente privo di senso scientifico ma ad… - AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - iannetts70 : @Wallace73_ Le mascherina all'aperto non le porto più da mesi. Devo passare da sola con mascherina in mezzo a 50 pe… - mrluke1969 : RT @acimbrico: Da sabato mattina a domenica sera a Parigi per lavoro. Il #greenpass NON mi è stato chiesto: 1. in aeroporto, in&out 2. al… -