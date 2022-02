Martina Franca | amianto accatastato in campagna Denuncia Era

Leggi su noinotizie

(Di martedì 8 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Era settore ambientale-valle d’Itria: Pochi giorni fa il Nucleo Ambientale della Valle d’Itria capitanato dall’ispettore ambientale Schiavone Michelangelo ha effettuato un ispezione , dopo segnalazione di alcune utenze , di una strada comunale nell’agro di, strada intersezione della sp58. In tale strada la squadra operativa ha potuto constatare un incredibile scarico di rifiuti vari. Bustoni stracolmi di abbigliamento, pelli di animali in putrefazione ,latte vuote di prodotti per l’ igiene e tanti altri rifiuti. La cosa più grave e che hanno rinvenuto decine di pannello dispezzato. Pericolosissimo per l’alta cancerosità del prodotto. Ricordiamo che le particelle difluttuano nell’aria per ore prima di adagiarsi. Le stesse che ricominceranno a muoversi ...