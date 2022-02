Marocco, oggi i funerali del piccolo Rayan: il bambino di 5 anni caduto nel pozzo. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo (Di lunedì 7 febbraio 2022) I funerali del piccolo Rayan, il bimbo caduto in un pozzo in Marocco lo scorso 1 febbraio e il cui corpo senza vita è stato estratto sabato sera, avranno luogo nella giornata di lunedì 7 febbraio. Lo ha riferito alla Afp Abderrahim Bouzza, deputato della provincia di Chefchaouen dove si trova il villaggio teatro della tragedia. Il bimbo, che aveva 5 anni, sarà seppellito, secondo il rito musulmano, nel cimitero di Ighrane, a 6 chilometri dal luogo dell’incidente. Lunedì mattina gli abitanti del posto hanno ripulito la zona per accogliere l’attesa folla di partecipanti. Il caso ha creato infatti un’onda di commozione in tutto il mondo e il Marocco ha seguito con il fiato sospeso le lunghe dirette video che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Idel, il bimboin uninlo scorso 1 febbraio e il cui corpo senza vita è stato estratto sabato sera, avranno luogo nella giornata di lunedì 7 febbraio. Lo ha riferito alla Afp Abderrahim Bouzza, deputato della provincia di Chefchaouen dove si trova il villaggio teatro della tragedia. Il bimbo, che aveva 5, sarà seppellito, secondo il rito musulmano, nel cimitero di Ighrane, a 6 chilometri dal luogo dell’incidente. Lunedì mattina gli abitanti del posto hanno ripulito la zona per accogliere l’attesa folla di partecipanti. Il caso ha creato infatti un’onda di commozione inile ilha seguito con il fiato sospeso le lunghe dirette video che ...

