Mario Lodi, a 100 anni dalla nascita del "maestro della Costituzione": il ricordo del Ministero e le iniziative per le scuole (Di lunedì 7 febbraio 2022) Mario Lodi è stato uno dei maestri elementari che ha contribuito alla trasformazione in senso democratico della scuola all'indomani del secondo conflitto mondiale. Ha cominciato a insegnare nel 1948 e a considerarsi un "maestro della Costituzione": Costituzione che ha sempre vissuto e reso viva nelle sue classi dando ascolto a bambine e bambini e facendo del dialogo e del laboratorio attivo e operativo gli architravi della sua pratica educativa.

