Marinella, 70 anni, morta sola sulla sedia della cucina: trovata dopo oltre due anni (Di lunedì 7 febbraio 2022) La 70enne non aveva parenti. I vicini non l'avevano più vista da settembre 2019: credevano che prima della pandemia si fosse trasferita. La scoperta dopo un intervento della polizia per i rami pericolanti in giardino. Era ancora seduta sulla sedia della cucina

