Margherita Guidacci | la grande poesia italiana e il misticismo religioso

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nel novecento alla scoperta di unapoetessa. Parleremo di, di ermetismo e di universalità. Abbiamo dedicato questa puntata ae alle sue poesie. “Mi sono nutrita dell’Antico Testamento e in particolare i Salmi, l’Ecclesiaste, Giobbe ed i profeti, Geremia, Daniele ed Ezechiele”. Queste le dichiarazioni diin un’intervista che pongono l’accento su un tema portante delle sue poesie come il. Nei suoi versi spicca la sua formazione cattolica che la spinge verso unasegnata da un accostamento drammatico dei significati e lontana dall’uso magico della ...

Advertising

AugustoCavadi : IL MOSAICO POETICO DI MARGHERITA GUIDACCI - mad737 : RT @ellexwoman: amore è questo senso d’ali: averle, aprirle, fendere con il petto un elemento ignoto finora – e a un tratto divenuto la pat… - bubani68 : RT @ellexwoman: amore è questo senso d’ali: averle, aprirle, fendere con il petto un elemento ignoto finora – e a un tratto divenuto la pat… - Tagota14 : RT @ellexwoman: amore è questo senso d’ali: averle, aprirle, fendere con il petto un elemento ignoto finora – e a un tratto divenuto la pat… - santecarlo : RT @ellexwoman: amore è questo senso d’ali: averle, aprirle, fendere con il petto un elemento ignoto finora – e a un tratto divenuto la pat… -

Ultime Notizie dalla rete : Margherita Guidacci

RuvoLive

Mazzucco e Marco Belpoliti per la Narrativa; Piero Bigongiari, Maura Del Serra, Roberto Sanesi, Giorgio Orelli,, Silvio Ramat, Ignazio Delogu, Paolo Ruffilli, Alfredo Giuliani, ...... che ha attraversato, nella sua lunga storia, il meglio della poesia italiana: da Diego Valeri a, da Carlo Betocchi ad Attilio Bertolucci, da Andrea Zanzotto a Valerio Magrelli, ...Mazzucco e Marco Belpoliti per la Narrativa; Piero Bigongiari, Maura Del Serra, Roberto Sanesi, Giorgio Orelli, Margherita Guidacci, Silvio Ramat, Ignazio Delogu, Paolo Ruffilli, Alfredo Giuliani, ...Mazzucco e Marco Belpoliti per la Narrativa; Piero Bigongiari, Maura Del Serra, Roberto Sanesi, Giorgio Orelli, Margherita Guidacci, Silvio Ramat, Ignazio Delogu, Paolo Ruffilli, Alfredo Giuliani, ...