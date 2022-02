Manila Nazzaro perde le staffe con Soleil: parole al vetriolo dell’ex Miss Italia (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Grande Fratello Vip” nuovi colpo di scena: tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge arrivano parole pungenti. Manila non resiste e ci va giù pesante All’interno della casa più spiata d’Italia, ormai gli attimi di pace sono veramente pochi. I concorrenti sono esausti e rinchiusi lì dentro da ormai più di quattro mesi perdono le staffe molto più facilmente. Manila NazzaroProprio in queste ore, all’interno dell’ abitazione del “Grande Fratello Vip” c’è ancora parecchia tensione e l’ex Miss Italia ha manifestato tutta la sua ira a Soleil dopo aver sentito una sua battuta nei suoi confronti che proprio non ha digerito. Stiamo Parlando di Manila ... Leggi su topicnews (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Grande Fratello Vip” nuovi colpo di scena: traSorge arrivanopungenti.non resiste e ci va giù pesante All’interno della casa più spiata d’, ormai gli attimi di pace sono veramente pochi. I concorrenti sono esausti e rinchiusi lì dentro da ormai più di quattro mesi perdono lemolto più facilmente.Proprio in queste ore, all’interno dell’ abitazione del “Grande Fratello Vip” c’è ancora parecchia tensione e l’exha manifestato tutta la sua ira adopo aver sentito una sua battuta nei suoi confronti che proprio non ha digerito. Stiamo Parlando di...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Lorenzo Amoruso difende Manila Nazzaro dopo l’attacco di Nicola Pisu È polemica dopo alcuni commenti del… - guszimmerfrei : Manila Nazzaro avrà i suoi difetti, ma se la si attacca per un uomo da 'lasciar affogare' in seguito a sue carenze… - Anastas80811885 : RT @fra2301: Siccome Soleil è stata metaforicamente crocifissa per aver detto scimmie e scarafaggio ora io pretendo ci sia un rimprovero a… - fede_lica91 : RT @fra2301: Siccome Soleil è stata metaforicamente crocifissa per aver detto scimmie e scarafaggio ora io pretendo ci sia un rimprovero a… - Paola80725854 : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP Manila Nazzaro sbotta: ' 'Signorini fa parlare solo Soleil Sorge'' -