Maltempo, vento flagella campagne milanesi: alberi abbattuti, serre e cascine scoperchiate (Di lunedì 7 febbraio 2022) Decine di alberi abbattuti, serre scoperchiate e danni alle strutture di stalle e cascine E’ questo il primo bilancio degli effetti del vento forte che in queste ore sta colpendo diverse zone della Lombardia. Lo rende noto la Coldiretti regionale mentre i tecnici sul territorio sono al lavoro per raccogliere le segnalazioni degli agricoltori. I problemi maggiori – precisa Coldiretti Lombardia – si registrano al momento a Milano città, in gran parte dell’area metropolitana e nelle campagne intorno a Monza. A Mediglia, nella zona a sud del capoluogo, le raffiche hanno strappato da terra alcuni tunnel per la coltivazione di frutta e verdura; serre danneggiate in Brianza, mentre in una cascina di Truccazzano (MI) è crollata parte del cornicione della casa ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 7 febbraio 2022) Decine die danni alle strutture di stalle eE’ questo il primo bilancio degli effetti delforte che in queste ore sta colpendo diverse zone della Lombardia. Lo rende noto la Coldiretti regionale mentre i tecnici sul territorio sono al lavoro per raccogliere le segnalazioni degli agricoltori. I problemi maggiori – precisa Coldiretti Lombardia – si registrano al momento a Milano città, in gran parte dell’area metropolitana e nelleintorno a Monza. A Mediglia, nella zona a sud del capoluogo, le raffiche hanno strappato da terra alcuni tunnel per la coltivazione di frutta e verdura;danneggiate in Brianza, mentre in una cascina di Truccazzano (MI) è crollata parte del cornicione della casa ...

