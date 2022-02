Maltempo | tempesta di vento sull’Italia | parchi chiusi | tetti scoperchiati

(Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Unadisi sta abbattendo. Tra le regioni più colpite c’è la Lombardia. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato per il nodo idraulico di Milano l’allerta arancione. Molti i. Un pezzo di copertura della stazione centrale del capoluogo lombardo si è staccato. I treni hanno continuato a viaggiare regolarmente, non ci sono stati danni a persone o cose. Decine di alberi abbattuti, serre scoperchiate e danni alle strutture di stalle e cascine. E’ il primo bilancio degli effetti del forteche nelle ultime ore ha colpito il milanese e diverse altre zone della Lombardia. Lo rende noto la Coldiretti regionale, sottolineando che i problemi maggiori si registrano al momento a Milano ...

... ladi vento di questa mattina ha toccato i 218.9 km/h sulla cima Gran Vaudala, nel parco nazionale del Gran Paradiso. La Protezione civile ha segnalato che ilsi aggira in quasi ...AGI - Da domenica stasera è in arrivo un fronte di freddo sull'Italia che porterà venti forti e una veloce fase dilunedì al centro - sud: sono attese raffiche di, fino a 100 km/h. Insiste invece la siccità estrema al nord, ancora una volta saltato dalle precipitazioni. Domenica tranquilla dal ...(Adnkronos) – Una tempesta di vento si sta abbattendo sull’Italia. Tra le regioni più colpite c’è la Lombardia. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato per ...Una tempesta di vento si sta registrando, infatti, da diverse ore su tutta Italia, specie nel nord, nelle regioni di Piemonte e Lombardia, con danni e feriti. La zona collinare e interna del Pesarese ...