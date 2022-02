Maltempo, raffiche e vento forte a Milano e in Lombardia: danni e feriti. FOTO (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le raffiche hanno raggiunto i 90 km/h. Il capoluogo lombardo ha dichiarato l’allerta arancione e ha chiuso i parchi, il Castello Sforzesco e il cortile di Palazzo Reale. danni al tetto della Stazione Centrale. Emergenze anche nell’hinterland, nel Comasco, in provincia di Varese e a Monza Leggi su tg24.sky (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lehanno raggiunto i 90 km/h. Il capoluogo lombardo ha dichiarato l’allerta arancione e ha chiuso i parchi, il Castello Sforzesco e il cortile di Palazzo Reale.al tetto della Stazione Centrale. Emergenze anche nell’hinterland, nel Comasco, in provincia di Varese e a Monza

Agenzia_Ansa : Per forte il vento, stop alle navi Sardegna-Corsica A causa del maestrale che soffia a 37 km orari, con raffiche fi… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Per forte il vento, stop alle navi Sardegna-Corsica A causa del maestrale che soffia a 37 km orari, con raffiche fino a 5… - martina_lo_re : #Maltempo, raffiche e vento forte a Milano e in Lombardia: i danni. FOTO - Sky Tg24 - veneziatoday : Interventi per il forte vento, rami e alberi caduti -> - FonteUfficiale : MALTEMPO IN LOMBARDIA Per le forti raffiche di vento si è staccato parte del tetto della Stazione Centrale. Sono ca… -