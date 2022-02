MÀKARI: NUOVI CASI TRA GIALLO E SENTIMENTO PER IL DETECTIVE PER CASO SAVERIO LAMANNA (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella seconda stagione di “MÀKARI”, la fortunata serie tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, in onda su Rai1 in tre prime serate a partire da lunedì 7 febbraio 2022, è trascorso un anno. Avevamo lasciato SAVERIO LAMANNA deciso a cullarsi nei sogni di gloria letteraria sotto il sole di MÀKARI, accanto al fido Piccionello, e in attesa di ricongiungersi all’amata Suleima, volata a Milano per realizzare i propri sogni. Cosa potrebbe andare storto? Più o meno tutto. Il proposito di SAVERIO (Claudio Gioè) di affermarsi come romanziere è ancora al palo, al punto che il suo editore si sta preparando a dargli il benservito. Non bastasse il fosco quadro professionale, la lontananza da Suleima (Ester Pantano) pesa ogni giorno di più sul loro rapporto. Una buona notizia ci sarebbe: grazie a un importante ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella seconda stagione di “”, la fortunata serie tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, in onda su Rai1 in tre prime serate a partire da lunedì 7 febbraio 2022, è trascorso un anno. Avevamo lasciatodeciso a cullarsi nei sogni di gloria letteraria sotto il sole di, accanto al fido Piccionello, e in attesa di ricongiungersi all’amata Suleima, volata a Milano per realizzare i propri sogni. Cosa potrebbe andare storto? Più o meno tutto. Il proposito di(Claudio Gioè) di affermarsi come romanziere è ancora al palo, al punto che il suo editore si sta preparando a dargli il benservito. Non bastasse il fosco quadro professionale, la lontananza da Suleima (Ester Pantano) pesa ogni giorno di più sul loro rapporto. Una buona notizia ci sarebbe: grazie a un importante ...

Ultime Notizie dalla rete : MÀKARI NUOVI Màkari 2: tutto sulla seconda stagione della serie con Claudio Gioè Il cast e i nuovi personaggi di Màkari 2 Oltre a Claudio Gioè , Domenico Centamore ed Ester Pantano , nel cast di Màkari 2 ci sono anche Filippo Luna (il Vicequestore Randone) e Tuccio Musumeci (il ...

Makari 2, le anticipazioni della prima puntata: che cos'è la Kolymbetra? Il famoso giardino e la Valle dei Templi protagonisti su Rai 1 Sicilia in bella mostra sulla rete ammiraglia, pronta a fare da sfondo alle avventure del giornalista - scrittore - detective Saverio Lamanna , interpretato da Claudio Gioè , alle prese con nuovi ...

