Màkari 2 | anticipazioni seconda puntata di lunedì 14 febbraio 2022

(Di martedì 8 febbraio 2022)2 - Claudio Gioè Le tre puntate dellastagione disono tratte dagli omonimi racconti e romanzi di Gaetano Savatteri e dirette da Michele Soavi. Il regista milanese è stato un po’ lo “straniero” del gruppo di lavoro, dal momento che i tre protagonisti principali – Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore – sono tutti siciliani. A seguire tutte le, aggiornate episodio per episodio. 2×02 Il Lato Fragile: Suleima è tornata in Sicilia, ma le cose fra lei e Saverio non sembrano migliorare. E non si tratta solo del fatto che lì si è trasferito anche Teodoro, per dirigere l’innovativo progetto de La Città del Sole. Suleima sembra più lontana di prima, sempre più presa dalla sua nuova vita e dalla comunità che si è raccolta attorno a La Città del Sole. Il fatto è che Suleima sta ...