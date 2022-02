Mahmood e Blanco e la reazione dei genitori: cosa hanno detto le famiglie dei cantanti dopo il Festival (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 2022 ha visto Mahmood e Blanco vincitori del Festival di Sanremo: con la loro Brividi, hanno portato una grande intensità sul palco dell’Ariston. La simpatia, la spontaneità e l’impegno dei due ragazzi li ha fatti amare dal pubblico, che non ha mai smesso di seguirli, anche sui social. La finale è stata ancora più intensa, anche per il gesto di Blanco che è corso ad abbracciare i suoi genitori in platea, subito dopo aver conosciuto il verdetto. Anche Mahmood ha condiviso questo enorme traguardo con la madre, con la quale condivide i successi della sua carriera. La vittoria a Sanremo 2022: inaspettata così come le reazioni di Mahmood e Blanco Secondo un inviato del Corriere della Sera, i due ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 2022 ha vistovincitori deldi Sanremo: con la loro Brividi,portato una grande intensità sul palco dell’Ariston. La simpatia, la spontaneità e l’impegno dei due ragazzi li ha fatti amare dal pubblico, che non ha mai smesso di seguirli, anche sui social. La finale è stata ancora più intensa, anche per il gesto diche è corso ad abbracciare i suoiin platea, subitoaver conosciuto il ver. Ancheha condiviso questo enorme traguardo con la madre, con la quale condivide i successi della sua carriera. La vittoria a Sanremo 2022: inaspettata così come le reazioni diSecondo un inviato del Corriere della Sera, i due ...

