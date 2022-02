Ma cosa ci vai a fare? Gianni Morandi | il dramma della moglie prima di Sanremo | lacrime e paura

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) "Mavai a? Stai a casa"., stravolto dalla stanchezza e dalla gioia per il podio conquistato al Festival di, non nasconde lo stupore per il terzo posto con la sua Apri tutte le porte. In fondo in fondo, non ci credeva tanto nemmeno la, che nelle settimane precedenti alla grande kermesse dell'Ariston lo scongiurava di rinunciare, per evitare figuracce. Le condizioni fisiche dell'eterno ragazzo di Monghidoro, 77 anni, non erano ancora perfette. E sul palco non a caso si è presentato con la mano sinistra ancora fasciata, ricordo doloroso dell'incidente domestico che nel marzo 2011 gli provocò l'ustione di entrambi gli arti. Ha rischiato grosso, ma con forza di volontà strabiliante si è rimesso in gioco sotto tutti gli ...