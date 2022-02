**M5S: Tribunale Napoli, 'illegittimamente esclusi 81.839 iscritti'** (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Sono 81.839 gli iscritti al M5S che, secondo il Tribunale di Napoli, sono stati illegittimamente esclusi dalle votazioni del 3 agosto scorso sul nuovo statuto del Movimento, un 'cavillo' legale che oggi ha generato un terremoto con pochi precedenti nel M5S, con la sospensione in via cautelare dello stesso statuto e della nomina di Giuseppe Conte come presidente. "L'illegittima esclusione dalla platea dei partecipanti all'assemblea del 3 agosto 2021 degli iscritti all'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE da meno di sei mesi - si legge in uno stralcio dell'ordinanza visionata dall'Adnkronos - ha determinato l'alterazione del quorum assembleare nella deliberazione di modifica del proprio statuto. Tale delibera infatti risulta adottata sulla base di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Sono 81.839 glial M5S che, secondo ildi, sono statidalle votazioni del 3 agosto scorso sul nuovo statuto del Movimento, un 'cavillo' legale che oggi ha generato un terremoto con pochi precedenti nel M5S, con la sospensione in via cautelare dello stesso statuto e della nomina di Giuseppe Conte come presidente. "L'illegittimaone dalla platea dei partecipanti all'assemblea del 3 agosto 2021 degliall'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE da meno di sei mesi - si legge in uno stralcio dell'ordinanza visionata dall'Adnkronos - ha determinato l'alterazione del quorum assembleare nella deliberazione di modifica del proprio statuto. Tale delibera infatti risulta adottata sulla base di ...

