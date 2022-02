M5s senza guida? Il Tribunale di Napoli sospende i voti che hanno eletto Conte: 'Gravi vizi nel processo decisionale' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Terremoto in vista per il M5s: il Tribunale Civile di Napoli, in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle votazioni con le quali, nell'agosto 2021, Giuseppe Conte è stato ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 febbraio 2022) Terremoto in vista per il M5s: ilCivile di, in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle votazioni con le quali, nell'agosto 2021, Giuseppeè stato ...

