**M5S: né Conte né Crimi, da Tribunale Napoli 'palla' ora passa a Grillo** (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Né Giuseppe Conte né tantomeno il vecchio capo politico, a lungo reggente, Vito Crimi. L'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso il nuovo statuto del M5S e la nomina di Giuseppe Conte a presidente mette fuori gioco i vecchi e nuovi vertici del Movimento, nel passaggio in cui viene messo nero su bianco che appare "invalida anche la delibera del 5 agosto 2021 con cui è stato nominato il presidente dell'ente. In via assorbente, va fatto rilevare che lo statuto in vigore prima della sua modifica, che come visto al punto 3 risulta illegittima, non prevedeva la figura del presidente quale organo dell'associazione. Pertanto la sua nomina appare a sua volta in contrasto con le regole statutarie ai sensi dell'art. 23 c.c.”. L'unico che può sbrogliare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Né Giuseppené tantomeno il vecchio capo politico, a lungo reggente, Vito. L'ordinanza deldiche ha sospeso il nuovo statuto del M5S e la nomina di Giuseppea presidente mette fuori gioco i vecchi e nuovi vertici del Movimento, nelggio in cui viene messo nero su bianco che appare "invalida anche la delibera del 5 agosto 2021 con cui è stato nominato il presidente dell'ente. In via assorbente, va fatto rilevare che lo statuto in vigore prima della sua modifica, che come visto al punto 3 risulta illegittima, non prevedeva la figura del presidente quale organo dell'associazione. Pertanto la sua nomina appare a sua volta in contrasto con le regole statutarie ai sensi dell'art. 23 c.c.”. L'unico che può sbrogliare la ...

