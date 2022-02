M5S | l' ex reggente Crimi da Conte per riunione con gli avvocati

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Giornata di riunioni e consultazioni interne per i vertici del Movimento 5 stelle, dopo l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in seguito al ricorso di alcuni iscritti, ha accolto l'istanza di ...

Presso l'abitazione romana di Conte si sta svolgendo un vertice con gli avvocati del Movimento: è stato visto entrare anche l'ex capo politicodel, Vito Crimi, che in seguito alla ...Vito Crimi non può più essere il, perché nel frattempo il comitato di garanzia si è dimesso (c'è chi però sostiene la validità del vecchio ordinamento). I nuovi tre membri (di cui uno, Luigi ...(Adnkronos) – Né Giuseppe Conte tantomeno il vecchio capo politico, a lungo reggente, Vito Crimi. L’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso il nuovo statuto del M5S e la nomina di Giuseppe ...Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “La sentenza del Tribunale di Napoli che ha portato alla sospensione delle cariche attuali del Movimento Cinque Stelle avrà sicuramente conseguenze politiche. Ma non è ...