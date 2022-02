**M5S: in chat eletti rimbalza post 'profetico' Grillo, 'Crimi voto su Rousseau o salta tutto'** (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - La sfuriata contro l'allora capo politico reggente del M5S Vito Crimi, in cui Beppe Grillo, su Facebook, insisteva sul voto per eleggere il collegio direttivo sulla piattaforma Rousseau, intimando Crimi a non mettersi di traverso. Estate 2021, Giuseppe Conte e il garante del Movimento erano ai ferri corti, Crimi minacciava di lasciare il M5S. E Grillo insisteva nel procedere subito al voto del collegio direttivo -la nuova guida del Movimento che avrebbe preso il posto del capo politico- e di farlo su Rousseau. Un post in cui il garante, a proposito della questione sollevata da Crimi -ovvero che la piattaforma gestita da Davide Casaleggio non fosse legittimata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - La sfuriata contro l'allora capo politico reggente del M5S Vito, in cui Beppe, su Facebook, insisteva sulper eleggere il collegio direttivo sulla piattaforma, intimandoa non mettersi di traverso. Estate 2021, Giuseppe Conte e il garante del Movimento erano ai ferri corti,minacciava di lasciare il M5S. Einsisteva nel procedere subito aldel collegio direttivo -la nuova guida del Movimento che avrebbe preso ilo del capo politico- e di farlo su. Unin cui il garante, a proposito della questione sollevata da-ovvero che la piattaforma gestita da Davide Casaleggio non fosse legittimata ...

