M5S, in chat eletti rimbalza post ‘profetico’ di Grillo (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – La sfuriata contro l’allora capo politico reggente del M5S Vito Crimi, in cui Beppe Grillo, su Facebook, insisteva sul voto per eleggere il collegio direttivo sulla piattaforma Rousseau, intimando a Crimi di non mettersi di traverso. Estate 2021, Giuseppe Conte e il garante del Movimento erano ai ferri corti, Crimi minacciava di lasciare il M5S. E Grillo insisteva nel procedere subito al voto del collegio direttivo – la nuova guida del Movimento che avrebbe preso il posto del capo politico – e di farlo su Rousseau. Un post in cui il garante, a proposito della questione sollevata da Crimi – ovvero che la piattaforma gestita da Davide Casaleggio non fosse legittimata a far pronunciare gli attivisti – rispondeva per le rime. “Sarebbe proprio il votare su una piattaforma diversa che esporrebbe il movimento, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – La sfuriata contro l’allora capo politico reggente del M5S Vito Crimi, in cui Beppe, su Facebook, insisteva sul voto per eleggere il collegio direttivo sulla piattaforma Rousseau, intimando a Crimi di non mettersi di traverso. Estate 2021, Giuseppe Conte e il garante del Movimento erano ai ferri corti, Crimi minacciava di lasciare il M5S. Einsisteva nel procedere subito al voto del collegio direttivo – la nuova guida del Movimento che avrebbe preso ilo del capo politico – e di farlo su Rousseau. Unin cui il garante, a proposito della questione sollevata da Crimi – ovvero che la piattaforma gestita da Davide Casaleggio non fosse legittimata a far pronunciare gli attivisti – rispondeva per le rime. “Sarebbe proprio il votare su una piattaforma diversa che esporrebbe il movimento, ...

Advertising

repubblica : M5S, in chat Raggi benedice la fronda no-vax che vuole cacciare Sileri - lifestyleblogit : M5S, in chat eletti rimbalza post 'profetico' di Grillo - - sulsitodisimone : M5S, in chat eletti rimbalza post 'profetico' di Grillo - Mauro73432329 : - italiaserait : M5S, in chat eletti rimbalza post ‘profetico’ di Grillo -