M5S | il tribunale sospende le delibere che portarono a Conte leader «Cariche azzerate»

Il tribunale di Napoli sospende la modifica dello statuto e l'elezione di Conte leader - Il tribunale di Napoli sospende Giuseppe Conte dalla carica di presidente del M5s perché eletto con uno statuto approvato senza il voto di tutti gli iscritti - Il tribunale di Napoli ha appena dato ragione al ricorso degli iscritti M5S contro Conte: le modifiche allo Statuto sono sospese - Altro terremoto nel #M5S, decade la presidenza di #GiuseppeConte. Lo ha deciso il Tribunale di #Napoli dopo il ricorso

Da Napoli arrivano nuove grane: ildel capoluogo campano ha sospeso le due delibere con le qualinell'agosto 2021 ilha modificato il suo statuto e incoronato Giuseppe Conte come ...'Oggi ildi Napoli ripristina il principio della necessità della partecipazione di tutti ... 'La parità dei diritti è una pietra angolare dele non può trovare deroga in alcun caso, ...il “nuovo” Statuto del Movimento Cinque Stelle è stato sospeso e Giuseppe Conte non è più tecnicamente il presidente del M5S. Tutto inizia quando a ottobre scorso alcuni attivisti presentano un ...Grane per il Movimento 5 Stelle. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il Tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha modificato il suo statuto e “incoronato” ...