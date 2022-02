M5S | il Tribunale di Napoli sospende l' elezione di Conte a presidente

(Di lunedì 7 febbraio 2022)(ITALPRESS) – Arriva daldiuna doccia fredda per Giuseppee per il Movimento 5 Stelle: il foro partenopeo ha sospeso le due delibere datate 3 e 5 agosto 2021 con le quali il M5S aveva prima modificato il suo statuto e poi incoronato l'ex Premier comedei pentastellati. Accolto il ricorso presentato dagli attivisti Steven Brian Hutchinson, Liliana Coppola e Renato Delle Donne (in rappresentanza di centinaia di iscritti che hanno appoggiato anche economicamente la causa), sostenuti dall'avvocato Lorenzo Borrè. I provvedimenti oggetto di reclamo sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di “gravi vizi nel processo decisionale” come si legge nell'ordinanza firmata daldella settima sezione civile del ...

Advertising

ilfoglio_it : Il MoVimento dimezzato. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in qua… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tribunale civile di Napoli: inefficaci le modifiche dello statuto del M5s e anche l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza #ANSA - marcodimaio : Siamo veramente di fronte ad una commedia: il tribunale di Napoli ha sospeso l'elezione di #Conte a leader e la mod… - lifestyleblogit : Terremoto M5S, tribunale Napoli sospende modifica statuto ed elezione Conte leader - - MogTheCat_ : ?????? M5s, il tribunale di Napoli sospende l'elezione di Conte leader e la modifica dello statuto -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Tribunale

Ildi Napoli, infatti ha accolto un ricorso presentato dagli attivisti sulle modifiche dello statuto che aveva deciso di non far votare tutti gli iscritti al movimento da meno di sei mesi. ..."A ccogliendo il reclamo per la sospensione dell'efficacia delle delibere che hanno modificato lo statuto e incoronato come candidato unico alla presidenza delGiuseppe Conte,il...NAPOLI (ITALPRESS) – Arriva dal tribunale di Napoli una doccia fredda per Giuseppe Conte e per il Movimento 5 Stelle: il foro partenopeo ha sospeso le due delibere datate 3 e 5 agosto 2021 con le ...Il Tribunale campano – in via cautelare e in sede di reclamo – ha infatti sospeso l’efficacia di due modifiche allo statuto votate dal M5s nell’agosto 2021 e ha quindi ‘congelato’ la nomina di Conte ...