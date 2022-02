M5s, il tribunale di Napoli dà ragione al ricorso degli attivisti e sospende l’elezione di Conte. La risposta: “La mia leadership non dipende dalle carte bollate” (Di lunedì 7 febbraio 2022) I provvedimenti che portarono l’avvocato alla guida sono stati revocati in via cautelare per la sussistenza di «gravi vizi nel processo decisionale». Esultano gli attivisti napoletani e il loro avvocato Borrè: «Movimento decapitato, è l’anno zero» Leggi su lastampa (Di lunedì 7 febbraio 2022) I provvedimenti che portarono l’avvocato alla guida sono stati revocati in via cautelare per la sussistenza di «gravi vizi nel processo decisionale». Esultano glinapoletani e il loro avvocato Borrè: «Movimento decapitato, è l’anno zero»

Agenzia_Ansa : FLASH | Tribunale civile di Napoli: inefficaci le modifiche dello statuto del M5s e anche l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza #ANSA - marcodimaio : Siamo veramente di fronte ad una commedia: il tribunale di Napoli ha sospeso l'elezione di #Conte a leader e la mod… - ilfoglio_it : Il MoVimento dimezzato. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in qua… - mikedells : RT @fattoquotidiano: M5S, nuovo scoglio per #Conte: il tribunale sospende la sua nomina e quella dei vice - Spartaco1950 : @LauraFRomagnosi @EmiliaBalestri1 Il M5s non deve finire in Tribunale per diatribe interne .Deve invece andare per… -