M5s, il tribunale azzera la carica di Conte. L'ex premier: «La mia leadership non deriva da carte bollate» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Grane per il Movimento 5 Stelle. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha modificato il suo statuto e... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 7 febbraio 2022) Grane per il Movimento 5 Stelle. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, ildi Napoli ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha modificato il suo statuto e...

Advertising

ilfoglio_it : Il MoVimento dimezzato. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in qua… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tribunale civile di Napoli: inefficaci le modifiche dello statuto del M5s e anche l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza #ANSA - marcodimaio : Siamo veramente di fronte ad una commedia: il tribunale di Napoli ha sospeso l'elezione di #Conte a leader e la mod… - ChiaraZn : RT @ilpost: Il tribunale di Napoli ha sospeso in via cautelare l’elezione di Giuseppe Conte a presidente del M5S - rebeccalandi88 : M5s, il tribunale azzera la carica di Conte. L'ex premier: «La mia leadership non deriva da carte bollate»… -