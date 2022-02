M5S | Diaco | lamentele Gualtieri ma prima tanto è stato fatto

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “Il sindacosi lamenta di aver trovato Roma ferma. Ma la realtà è ben altra cosa da quello che il primo cittadino racconta e vuole far credere ai cittadini romani. Quando siamo entrati noi quasi sei anni fa, dal punto di vista ambientale abbiamo trovato Ama in rosso e con i bilanci falsificati dal 2003.” “Sì, avete capito bene: ci abbiamo messo un po’ a correggere 13 anni di bilanci falsi. Ma poi li abbiamo approvati con un risanamento da 250 milioni di euro e abbiamo approntato un piano industriale da 340 milioni di euro: tutto ovviamente certificato e messo sui conti.” “Il sistema dei rifiuti inoltre era al collasso e senza impianti per gli sbocchi della raccolta. Il Servizio Giardini era completamente depauperato, senza bandi, senza fondi, senza uno stralcio di progetto, senza operatori da mettere in campo.” “Ecco cosa invece abbiamo lasciato noi ...

Advertising

LavoroLazio_com : Parchi, Diaco (M5S): 'Grazie a fondi stanziati da giunta Raggi Villa Ada potrà rinascere' 'Grazie ai fondi stanziat… - LavoroLazio_com : Trullo, Diaco (M5S): 'Caprette tosano erba nei giardini condominiali, ma nessuno si sog... - zazoomblog : M5S Diaco: Trullo capre tosano erba in giardini condominiali - #Diaco: #Trullo #capre #tosano - LavoroLazio_com : Capitozzature, Diaco (M5S): 'Questi trattamenti distruggono il patrimonio arboreo capitolino, pu... - il_Ghisa : Roma, Diaco (M5S): ‘La svolta di Gualtieri sui cinghiali non è quella che i romani si aspettavano. Ci sono ancora’… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Diaco

RomaDailyNews

Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele). Condividi su: Facebook Whatsapp Twitter EmailCosì in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele).In qualità di vicepresidente richiederò la convocazione della commissione Ambiente per controllare che tutto si svolga come previsto”. Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della ...I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Più che un pianto greco, un pianto romano”. Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele Diaco (M5s).