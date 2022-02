M5S, Conte “La mia leadership non dipende dalle carte bollate” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “La mia leadership del MoVimento 5 Stelle si basa sulla profonda condivisione di principi e valori. E’ un legame politico prima che giuridico, non dipende dalle carte bollate e lo dico consapevole di essere anche un avvocato”. Lo afferma Giuseppe Conte, in merito al provvedimento del Tribunale di Napoli che sospende la sua elezione a presidente del M5S. “Il Tribunale di Napoli, che in prima istanza aveva respinto il ricorso cautelare per la sospensione delle delibere dell’agosto 2021 di approvazione del nuovo statuto e di elezione del Presidente, ha accolto in seconda istanza il suddetto ricorso – spiega il MoVimento 5 Stelle in una nota -. Nonostante le varie eccezioni sollevate, riguardanti anche l’incompetenza territoriale del Foro di Napoli, il Tribunale ha accolto il ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “La miadel MoVimento 5 Stelle si basa sulla profonda condivisione di principi e valori. E’ un legame politico prima che giuridico, none lo dico consapevole di essere anche un avvocato”. Lo afferma Giuseppe, in merito al provvedimento del Tribunale di Napoli che sospende la sua elezione a presidente del M5S. “Il Tribunale di Napoli, che in prima istanza aveva respinto il ricorso cautelare per la sospensione delle delibere dell’agosto 2021 di approvazione del nuovo statuto e di elezione del Presidente, ha accolto in seconda istanza il suddetto ricorso – spiega il MoVimento 5 Stelle in una nota -. Nonostante le varie eccezioni sollevate, riguardanti anche l’incompetenza territoriale del Foro di Napoli, il Tribunale ha accolto il ...

