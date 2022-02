M5S, Conte e i vertici azzerati dal Tribunale: si attende mossa Grillo (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’anno zero del M5S prende forma alle 14.12 di un lunedì di calma apparente, quando un lancio dell’Adnkronos, che rimbalza alla velocità della luce sui cellulari dei vertici ma anche di deputati e senatori, annuncia che un’ordinanza del Tribunale di Napoli ha sospeso, in via cautelare, le due delibere che ridisegnavano il volto del M5S, dotandolo di un nuovo statuto e incoronando Giuseppe Conte leader del Movimento. Una nuova udienza è prevista il 1 marzo ma tra le truppe grilline cala il gelo, perché è l’ennesima tegola che arriva dopo giorni durissimi, quelli in cui è andato in scena lo scontro, stavolta a viso aperto, tra l’ex presidente del Consiglio e Luigi Di Maio. L’ordinanza di Napoli azzera tutti gli organismi apicali, quelli ridisegnati da Conte con cura, per dare il via al Movimento 2.0 che, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’anno zero del M5S prende forma alle 14.12 di un lunedì di calma apparente, quando un lancio dell’Adnkronos, che rimbalza alla velocità della luce sui cellulari deima anche di deputati e senatori, annuncia che un’ordinanza deldi Napoli ha sospeso, in via cautelare, le due delibere che ridisegnavano il volto del M5S, dotandolo di un nuovo statuto e incoronando Giuseppeleader del Movimento. Una nuova udienza è prevista il 1 marzo ma tra le truppe grilline cala il gelo, perché è l’ennesima tegola che arriva dopo giorni durissimi, quelli in cui è andato in scena lo scontro, stavolta a viso aperto, tra l’ex presidente del Consiglio e Luigi Di Maio. L’ordinanza di Napoli azzera tutti gli organismi apicali, quelli ridisegnati dacon cura, per dare il via al Movimento 2.0 che, ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Colpo di scena, terremoto nel #M5S: '#Conte decade da leader' ?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Tribunale civile di Napoli: inefficaci le modifiche dello statuto del M5s e anche l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza #ANSA - fattoquotidiano : M5s, Conte: “La mia leadership nel Movimento non dipende dalle carte bollate, ma dalla condivisione di principi e v… - AlBizzotto : RT @vitalbaa: Il ruolo di 'capo politico' non è il risultato di un 'legame giuridico', ha ragione Conte. Anzi, avrebbe ragione per un part… - marzia26282324 : RT @ItalicaTestudo: Il Tribunale di Napoli sospende l'elezione di Giuseppe #Conte a presidente del Movimento 5 Stelle Cari signori #iostoco… -