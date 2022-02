M5s, Conte: "Di Maio? Non tollero guerre di logoramento - Legge elettorale, serve il proporzionale" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non possiamo tollerare 'guerre di logoramento' . Così Giuseppe Conte commenta le tensioni con Luigi Di Maio . L'ex premier promette un momento di confronto, ma osserva: 'La forza del M5s è di non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non possiamo tollerare 'di' . Così Giuseppecommenta le tensioni con Luigi Di. L'ex premier promette un momento di confronto, ma osserva: 'La forza del M5s è di non ...

