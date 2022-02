M5S | avv Borré | ' nessuno al comando | unica mossa spetta a Grillo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Il Movimento è decapitato, senza nessun uomo al. L'cosa che possono fare ora la può fare Beppe: indire le votazioni del comitato direttivo del M5S, come fece lo scorso 29 giugno. E ripartire da lì. Solo dopo aver votato il nuovo comitato direttivo, si possono eleggere i nuovi membri del comitato di garanzia, i probiviri, ecc.. Qualsiasi altra decisione può essere facilmente impugnata. Insomma, la parola al popolo pentastellato". Lo dice all'Adnkronos Lorenzo Borrè, l'avvocato degli attivisti che hanno presentato il ricorso a Napoli contro il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle e contro l'elezione di Giuseppe Conte alla guida del M5S: delibere sospese dal Tribunale in via cautelativa.