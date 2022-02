M5S | avv Borré | ' Crimi non ha più potere | stop leader spazio a organo collegiale' **

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "non ha più, chi afferma il contrario non conosce bene lo statuto, né probabilmente il codice civile". Lo dice all'Adnkronos Lorenzo, l'avvocato degli attivisti che hanno presentato il ricorso a Napoli contro il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle e contro l'elezione di Giuseppe Conte alla guida del M5S. Perl'unica strada percorribile resta quella del comitato direttivo, indicata dagli Stati generali del Movimento, votata sulla piattaforma Rousseau e poi sconfessata dal neo statuto. A sbrogliare la matassa dovrà essere Beppe Grillo, l'unico che può fare qualcosa per uscire dalla palude. "Il Movimento è decapitato - dice infatti- senza nessun uomo al comando. L'unica cosa che possono fare ora la può fare Beppe Grillo: indire le votazioni del ...

