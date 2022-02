Lykogiannis Fenerbahce, c’è il dietrofront del Cagliari: le novità (Di lunedì 7 febbraio 2022) sulle mosse di mercato dei rossoblu Questi sono giorni infuocati in Turchia in vista della chiusura della sessione di calciomercato e il Fenerbahce spinge ancora per Charalampos Lykogiannis, giocatore del Cagliari in scadenza. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul sito ufficiale, il club rossoblù avrebbe resistito all’offerta dei turchi. L’esterno sinistro greco è considerato una pedina importante per la squadra, nonostante il contratto sia in scadenza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) sulle mosse di mercato dei rossoblu Questi sono giorni infuocati in Turchia in vista della chiusura della sessione di calciomercato e ilspinge ancora per Charalampos, giocatore delin scadenza. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul sito ufficiale, il club rossoblù avrebbe resistito all’offerta dei turchi. L’esterno sinistro greco è considerato una pedina importante per la squadra, nonostante il contratto sia in scadenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

