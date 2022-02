Lutto al GF Vip, la notizia comunicata nella Casa. Ma viene detto solo tre concorrenti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una delle paure che tormenta più persone è quella che accada qualcosa di grave quando sono lontani. Una sorte più volte vista tra le mura del reality di Alfonso Signorini, basti pensare alla tragedia che ha visto Dayane Mello perdere il fratello minore in un incidente di macchina, o Adriana Volpe il suocero, Miriana Trevisan lo zio. Oggi è toccato a Barù. Molto composto nel dimostrare i proprio sentimenti, Barù è stato chiamato in confessionale, posto in cui solitamente ama scherzare e chiacchierare con la regia. Purtroppo però in questo caso, è arrivata una brutta notizia, la sua cara nonna, mamma di Costantino della Gherardesca, è morta e lui l’ha voluto svelare solo a certi coinquilini del GF Vip 6. Lutto per Barù e Costantino della Gherardesca Inizialmente Barù, fortemente scosso ma comunque trattenuto, ha sentito di ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una delle paure che tormenta più persone è quella che accada qualcosa di grave quando sono lontani. Una sorte più volte vista tra le mura del reality di Alfonso Signorini, basti pensare alla tragedia che ha visto Dayane Mello perdere il fratello minore in un incidente di macchina, o Adriana Volpe il suocero, Miriana Trevisan lo zio. Oggi è toccato a Barù. Molto composto nel dimostrare i proprio sentimenti, Barù è stato chiamato in confessionale, posto in cui solitamente ama scherzare e chiacchierare con la regia. Purtroppo però in questo caso, è arrivata una brutta, la sua cara nonna, mamma di Costantino della Gherardesca, è morta e lui l’ha voluto svelarea certi coinquilini del GF Vip 6.per Barù e Costantino della Gherardesca Inizialmente Barù, fortemente scosso ma comunque trattenuto, ha sentito di ...

